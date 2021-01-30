Dumanlı Tabiat Parkı'nda 'kar' manzarası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dumanlı Tabiat Parkı'nda 'kar' manzarası

30.01.2021 09:10 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:15
Dumanlı Tabiat Parkı'nda 'kar' manzarası

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki etrafı çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı'nda, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki etrafı çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı'nda, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki tabiat parkı, dronla havadan görüntülendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü, Erzincan Refahiye'ye 7 kilometre uzaklıktaki Dumanlı Tabiat Parkı'nda, kar yağışı sonrası görsel güzellik oluştu. Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte olan ve yeşilin birçok tonunu barındıran tabiat parkı, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken, kışın da kar yağışıyla beyaza bürünüyor. Tabiat parkına gelip, gölün etrafında yürüyüş yapanlar, bölgede yapımına devam edilen bungalovların tamamlanmasıyla konaklama imkanı da bulacak. Dronla havadan görüntülenen parktan kar manzarası yansıdı. 


Dumanlı Tabiat Parkı'nda 'kar' manzarası
Dumanlı Tabiat Parkı'nda 'kar' manzarası
Dumanlı Tabiat Parkı'nda 'kar' manzarası
Dumanlı Tabiat Parkı'nda 'kar' manzarası
Dumanlı Tabiat Parkı'nda 'kar' manzarası
Dumanlı Tabiat Parkı'nda 'kar' manzarası
Dumanlı Tabiat Parkı'nda 'kar' manzarası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dumanlı Tabiat Parkı'nda 'kar' manzarası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 09:15:56. #1.16#
title