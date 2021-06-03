Dumanlar gökyüzünü kapladı! Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
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Dumanlar gökyüzünü kapladı! Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor

Demirören Haber Ajansı / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Ankara'da iş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda yangın çıktı. Çevrede büyük paniğe yol açan yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi dumandan etkilendi.

Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 208 Sokak üzerinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nin alt katında saat 16.00 sıralarındadepo olarak kullanılan bölümde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

İş merkezinde bulunanlar panikle dışarıya çıkarken, binadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yangın nedeniyle çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duman nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı.

Dumanlar gökyüzünü kapladı! Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor

7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Polis, çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenenlere müdahale etti. İlk belirlemelere göre dumandan etkilenen 7 kişiden bazıları hastaneye sevk edildi. Yangın nedeniyle iş merkezinin yanındaki Anadolu Bulvarı da çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Dumanlar gökyüzünü kapladı! Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Dumanlar gökyüzünü kapladı! Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Dumanlar gökyüzünü kapladı! Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Dumanlar gökyüzünü kapladı! Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Servet Uzun

Ankara'da iş merkezinde yangın
Ankara'da iş merkezinde yangın
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