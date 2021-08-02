Duman'dan açık havada konser
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Duman'dan açık havada konser

Duman'dan açık havada konser
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

ÜNLÜ rock müzik grubu Duman, Kemerburgaz'da açık havada verdiği konserle sevenleriyle buluştu.

ÜNLÜ rock müzik grubu Duman, Kemerburgaz'da açık havada verdiği konserle sevenleriyle buluştu.

Ünlü rock grubu Duman, geçen pazar gecesi Kemerburgaz'da konser verdi. Açık havada düzenlenen ve sosyal mesafe kuralına uyulan konsere grubun hayranları yoğun ilgi gösterdi. Duman'ın en sevilen şarkıları ile unutulmaz bir yaz gecesi yaşayan İstanbullular grubun eşsiz sahne performansı ile eğlendiler.

 


Duman'dan açık havada konser
Duman'dan açık havada konser
Duman'dan açık havada konser

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Burcu Biricik Diana Spencer İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Eda Erdem Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Duman'dan açık havada konser - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 16:01:35. #1.14#

title