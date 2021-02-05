Dükkanını yakıp sahibine canlı canlı izleten şüpheli yakayı ele verdi: Bak dükkanını cayır cayır nasıl yakıyorum
Ankara'da dükkanını kundakladığı vatandaşa canlı canlı dükkanının yakılma görüntülerini izleten şüpheli yakalandı. Şahsın dükkan sahibine "Bak dükkanını cayır cayır nasıl yakıyorum, izle ve gör" dediği ortaya çıktı.
Ankara Yenimahalle ilçesinde meydana gelen kundaklama olayının şüphelisi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda V.B isimli şüphelinin, kiralık araç ile kundaklayacağı iş yerine geldiği ve aynı araç ile olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.
"İZLE VE GÖR"
Şüpheli V.B'nin iş yerini ateşe verdikten sonra dükkan sahibini görüntülü arayarak "Bak dükkanını cayır cayır nasıl yakıyorum, izle ve gör" dediği ve canlı canlı kundaklama anını izlettiği tespit edildi.
ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST
Alınan bilgilere göre V.B isimli şüpheli Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi içerisinde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ