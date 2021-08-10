Son dakika haberi... Dükkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinliye para cezası kesildi
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Son dakika haberi... Dükkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinliye para cezası kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İsrail güçleri, Kudüs'ün Silsile kapısında bulunan dükkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice'ye para cezası kesti.

İsrail güçleri, Kudüs'ün Silsile kapısında bulunan dükkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice'ye para cezası kesti.

İsrail güçleri, Kudüs'ün Silsile Kapısı'nda bulunan dükkanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice'ye para cezası verdi. Ebu Hatice yaptığı açıklamada, belediye, vergi dairesi ve İsrail polisinin ekiplerinin Kudüs'ün Silsile Kapısı'ndaki dükkanına baskın düzenlediğini belirtti.

Dükkanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı bulunduğu için kendisini cezalandırdıklarını belirten Ebu Hatice, "Nedeni sormaya çalıştım ama cevapları tek kelimeydi yasak" ifadelerini kullandı. Ebu Hatice, Kudüs'teki bu tür hareketlerin dükkanlarını terk etmeye ve kapatmaya zorlamayı amaçladığını ifade etti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Son dakika haberi... Dükkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinliye para cezası kesildi
Son dakika haberi... Dükkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinliye para cezası kesildi
Son dakika haberi... Dükkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinliye para cezası kesildi
Son dakika haberi... Dükkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinliye para cezası kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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