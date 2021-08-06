Dükkan sahibi ile kiracısı arasında kaldırım taşlı kavga kamerada
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Dükkan sahibi ile kiracısı arasında kaldırım taşlı kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dükkan sahibi ile kiracısı arasında kaldırım taşlı kavga kamerada Lüks arabanın camına kaldırım taşı attı Esenyurt'ta dükkan sahibi ile kiracısı arasında başlayan para tartışması sokak ortasında tekme tokat kavgaya dönüştü.

Dükkan sahibi ile kiracısı arasında kaldırım taşlı kavga kamerada

Lüks arabanın camına kaldırım taşı attı

İSTANBUL - Esenyurt'ta dükkan sahibi ile kiracısı arasında başlayan para tartışması sokak ortasında tekme tokat kavgaya dönüştü. Eline kaldırım taşını alan kiracı, dükkan sahibinin lüks arabasının camını patlattı. Bu sırada yere düşen kiracı ile dükkan sahibi arasındaki arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek davası bulunan dükkan sahibi ile kiracısı akşam saatlerinde buluştular. Bir süredir kirasını ödemeyen kiracı ile dükkan sahibi arasında tartışma meydana geldi. Olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yerden kaldırım taşı alan kiracı, lüks otomobilin ön camına fırlatarak camı patlattı. Bu sırada yere düşen kiracı zor anlar yaşadı. Arabasına kaldırım taşı atıldığını gören, dükkan sahibi ise deliye dönerek yere düşen adamı tekmeledi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar şahısları güçlükle ayırdı. Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Dükkan sahibi ile kiracısı arasında kaldırım taşlı kavga kamerada
Dükkan sahibi ile kiracısı arasında kaldırım taşlı kavga kamerada
Dükkan sahibi ile kiracısı arasında kaldırım taşlı kavga kamerada
Dükkan sahibi ile kiracısı arasında kaldırım taşlı kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli

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