Duhan Suresi hangi cüzde, kaçıncı sayfada? Duhan Suresi Kur'an-ı Kerim'de kaçıncı sayfada ve cüzde yer alıyor?

Kur'an-ı Kerim'de en çok okunan surelerden birisi Duhan suresidir. Duhan suresi okumanın sevabı ve fazileti çok fazladır. Peki Duhan Suresi Kuranı Kerim'in kaçıncı sayfasında bulunur? Hangi cüzde yer alır? Duhan Suresi sayfa sayıları kaç?

Kuranı Kerim'de sayfa sayısı en çok karıştırılan surelerden birisi Duhan suresidir. Kuran okumak isteyenler Duhan suresini hızlı bir şekilde bulmak istiyorlar. Şimdi sizlere Duhan Suresinin kaçıncı cüzde ve kaçıncı sayfada olduğunu yazalım.

DUHAN SURESİ HAKKINDA BİLGİLER

Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen "duhân" kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir. Sûrede başlıca, Kur'an'ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş'in Hz. Peygamberi yalanlaması, iyilerin ve kötülerin karşılaşacakları akıbet konu edilmektedir.

DUHAN SURESİ KAÇINCI CÜZDE VE SAYFADA BULUNUYOR?

Duhan Suresi, Kuran'ı Kerim'de 25. cüzde bulunmaktadır. Duhan Suresi 495. sayfadadır. Sure toplamda 3 sayfadır.

Duhan Suresi Kur-an'ı Kerim'de 25. cüzün 15. sayfasından başlamaktadır. 25. cüzün 15. sayfası Duhan Suresi'nin 1. sayfasıdır. Duhan Suresi 495. sayfadadır.

DUHAN SURESİ SAYFA SAYISI KAÇ? HANGİ SAYFALARDA?

495. 496. ve 497. sayfalarda bulunan Duhan Suresi Kuranı Kerim'in 25. cüzünde yer alıyor. Duhan Suresi'nin ilk başlangıç kısmı aşağıdaki gibidir.

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DUHAN SURESİ NUZÜL

Mekke'de, Zuhruf sûresinden sonra, Câsiye'den önce nâzil olmuştur.

DUHAN SURESİ KONUSU

Aynı harflerle başlayan sûrelerin konuları arasında da önemli ölçüde bir ortaklığın bulunduğu dikkat çekmektedir. Hâ-mîm harfleriyle başlayan Duhân sûresi de bundan önceki Hâmîmler gibi, ana konu olarak Kur'an'ın gerçek Allah kelâmı olduğuna ve insanlar için önemine dikkat çekmektedir. Bu münasebetle şu konulara da yer verilmiştir:

1. Kur'an'ın nâzil olduğu gecenin önemi ve değeri.

2. Kur'an'ı gönderen Allah'ın birliği ve büyüklüğü.

3. Firavun ve kavmi ile Tübba' gibi geçmiş kavimlerin peygamberlere karşı takındıkları tavır ve peygamberlerin tevhid mücadelesi.

4. Peygamberlere inanmayanları dünyada ve âhirette bekleyen âkıbet, kıyamet, yeniden dirilme, cennet ve cehennem.