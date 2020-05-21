Duha namazı nasıl kılınır? Duha namazı nedir? Duha namazı ne zaman kılınır? Duha namazı kaç rekattır?
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Duha namazı nasıl kılınır? Duha namazı nedir? Duha namazı ne zaman kılınır? Duha namazı kaç rekattır?

En çok merak edilen konulardan olan Duha namazı, Ramazan bayramı öncesinde araştırılmaya başlandı. Konu hakkında duha namazı nasıl kılınır, Duha namazı nedir, Duha namazı ne zaman kılınır ve Duha namazı kaç rekattır gibi soruları yanıtları araştırıldı.

Duha namazı nasıl kılınır? Duha namazı nedir? Duha namazı ne zaman kılınır? Duha namazı kaç rekattır?
21.05.2020 13:03 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:32

Duha namazı kılmak isteyenler, duha namazı nasıl kılınır, Duha namazı nedir, Duha namazı ne zaman kılınır ve Duha namazı kaç rekattır gibi konuları araştırıyor. Peki Duha namazı nasıl kılınır?

DUHA NAMAZI NEDİR, DUHA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)

DUHA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

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