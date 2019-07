Düğününü yapamadan PKK saldırısında şehit oldu

EKREM PAYAN - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geçen ay PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın, Kurban Bayramı'ndan düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, silah arkadaşı Jandarma Astsubay Ercan Sanca ile şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Barış, yuva kuramadı.

İdil ilçesinde Güzelova köyünün 40 haneli Alataş mezrasında 10 çocuklu ailenin 9'uncu çocuğu olan Barış, resmi nikah kıydığı nişanlısıyla bayramdan sonra yuva kurmak için hazırlık yaparken terör onu hem hayattan ve sevdiklerinden ayırdı.

Mezradaki ilk ve ortaokula ismi verilen şehit için yakınlarının duyduğu acı ilk gün gibi sürerken, ailesi her cuma günü şehidin Alataş Mezarlığı'ndaki kabri başında dua ediyor, gözyaşı döküyor.

"Oğlum hak yolunda şehit oldu"

Şehidin annesi Safiye Barış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftada en az üç gün telefonla görüştüğü oğluyla son günlerde hep düğün hazırlıklarıyla ilgili konuştuklarını söyledi.

"Bana hep 'Düğünüm için ne hazırlık yaptın?' diye soruyordu. Ben de 'Allah'ın izniyle bayramdan sonra düğünü yapacağız.' dedim. Çok seviniyordu." diyen Barış, oğlunun da hazırlık yaptığını aktardı.

Barış, "Bana hep 'Anne korkman için bir neden yok, yerimiz çok güzeldir.' diyordu. Ona, 'Sesini bir gün duymazsam yapamıyorum.' dedim. Gece yarısı şehadet haberini aldık. Oğlum Hakk yolunda şehit oldu, gururluyuz. Geride kalan güvenlik güçlerine de Allah güç kuvvet versin. Allah kötülere, zalimlere fırsat vermesin." dedi.

Oğlunun kimseyi incitmediğini, iyi bir insan olduğunu anlatan Barış, "Onun ve şehit arkadaşlarının yeri cennettir. Artık hiçbir annenin ciğeri yanmasın. Allah bu ateşi söndürsün." ifadelerini kullandı.

"18 Ağustos'ta düğünü olacaktı"

Şehidin ağabeyi Salih Barış, kardeşi için Mardin'in Midyat ilçesinde yapacakları düğün için salon kiraladıklarını belirtti.

Her şehit haberinde acılarının tazelendiğini anlatan Barış, şöyle konuştu:

"Evlenecekti, 18 Ağustos'ta düğünü olacaktı. Terör örgütü PKK, kardeşimizi elimizden aldı, düğün hayallerimiz yarım kaldı. Kürtlüğümüzle gurur duyuyoruz. Kürt olduğunu savunanlar hiçbir şekilde bir Müslüman evladını öldürmez. Gerekirse 9 kardeş daha şehit olmaya hazırız. Bu topraklardan başka ne vatanımız ne bayrağımız vardır."

"Her cuma günü mezarını ziyaret ediyoruz"

Baba İbrahim Barış da şehit evladıyla gurur duyduğunu ifade ederek, oğlu için hep dua ettiğini, dua etmeye devam edeceğini söyledi.

Oğlunun oruç iken şehit düştüğünü belirten Barış, "Devletimiz var olsun. Rabb'im devletimize güç, kuvvet versin. Allah'ın takdiri böyleymiş. Cenazesi mezarlığa jandarmanın omuzunda da getirilirken, 'Ya Rabb'i sen getirdin dünyaya, sen alıyorsun.' dedim. Her cuma günü mezarını ziyaret ediyoruz. Allah onu da bizi de affetsin. Devleti uğruna şehit düştü. Allah devletimizi daim eylesin." diye konuştu.

Abla Meryem Bulut, kardeşini çok sevdiğini, hep kendisiyle dertleştiğini aktardı.

Kardeşinin görevini ve üniformasını çok sevdiğini dile getiren Bulut, "Sürekli fotoğraflarını çekip, gönderiyordu. 'Durumum iyi, hiç merak etme.' diyordu. Düğünü için hazırlık yapıyorduk. Kardeşim şehit oldu artık kimse şehit düşmesin istiyorum. Kimse böyle acılar yaşamasın. Kardeşim çok iyi bir insandı, devletini çok seviyordu. 'Keşke ben de şehit olsaydım.' diyordu. Allah hakkını bırakmasın. Yüreğimizi yakanların da yüreği yansın." sözlerine yer verdi.

