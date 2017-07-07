Düğününe 1 Hafta Kalan Elektrik Ustası Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 2 ay önce nişanlanan ve bir hafta sonra evlenecek olan elektrik ustası 27 yaşındaki Gökhan Yaman, elktrik hattının tadilatını yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

VATANDAŞLARIN İHBARIYLA SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaman'ın duran kalbini masajla tekrar çalıştırdı.

HASTANE KAPISINDA HAYATINI KAYBETTİ

Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, buradan da Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Elektrik ustası Yaman'ın kalbi hastane girişinde tekrar durdu. Kalbi durduktan sonra hayata döndürülemeyen Yaman'ın, iki ay önce nişanlandığı ve bir hafta sonra dünya evine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.