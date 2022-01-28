Düğünümüz Var'dan Düğün Fotoğrafı İçin Tavsiyeler

Düğün fotoğrafçılığı, yeni dönem düğünlerin olmazsa olmazları arasına girdi. Kuşkusuz herkes düğün fotoğraflarının çok güzel olmasını ister. Yıllar sonra dönüp baktığınızda içinizi ısıtan fotoğraflara sahip olmak içinse dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var. Düğün fotoğrafçılığının tanımını değiştiren Düğünümüz Var ekibi, gelin - damat pozları çektirmek isteyen çiftlere, tavsiyelerde bulundu.

Hazırlıklarınızı Eksiksiz Yapmalısınız

Düğünümüz Var ekibi, düğün fotoğrafları konusunda çiftlerin öncelikle ihtiyaçlarını belirlemesinden bahsediyor. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlıkların yapılması gerekiyor. Öncelikle nasıl düğün fotoğraflarına sahip olmak istediklerini hayal etmekle işe başlanabileceğini ve bunun ardından en doğru fotoğraf hizmetini alabilmek için araştırmalar yapmaları gerektiğini iletiyorlar.

Gelin ve Damadın Kıyafetlerindeki Uyuma Dikkat Etmelisiniz

Fotoğrafların çok güzel olması; sadece mekân, profesyonel ve ekipmanla ilgili değil. Gelin ve damadın da dikkat etmesi gereken küçük detaylar var. Örneğin birçok çiftin gözden kaçırdığı ve son dakikada çözüm üretmeye çalıştığı bir konu olan, gelin çiçeği ve damat yaka çiçeğinin uyumu… Bu durumla daha önce sıkça karşılaşan Düğünümüz Var ekibi anlatıyor: Platomuza gelen bazı çiftlerimiz, gelin çiçeği ve damat yaka çiçeği gibi küçük ama belirleyici detayları, gözden kaçırabiliyorlar. Düğün döneminin stresi ve birçok konuyu çözüme kavuşturma gayreti, zaman zaman bu tarz detayların unutulmasına neden olabiliyor. Bu konuda deneyimli olduğumuz için her zaman hazırlıklı oluyoruz. Çiftlerimize hızlı ve özenli çözümler üretiyoruz.

Tercih Ettiğiniz Profesyonellerin Geçmiş İşlerini İnceleyin

Düğün fotoğraf çekimleri bazen istemediğiniz sonuçlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu durumlarla daha önce çok fazla karşılaşan Düğünümüz Var ekibinin altın niteliğindeki bir diğer önerisi ise şu; kesinlikle düğün fotoğrafları çekimini şansa bırakmamalısınız. Fotoğraf çekiminizi yapacak olan ekibin geçmiş işlerini incelemeli ve istediğiniz fotoğrafları çekebilecek kapasitede olup, olmadığını sorgulamalısınız. Evlilik hazırlığı yapan çiftlere düğün fotoğrafçılığının ötesinde hizmetler sunan Düğünümüz Var ekibi olarak, İstanbul Çekim Platosu, Beykoz Gölü Çekim Mekânı, Beykoz Tarlası Çekim Mekânı ve Düğün Karavanı gibi mekânlarımızda hayallerdeki gelin - damat fotoğraflarını çekiyoruz. Fotoğraf çekiminin yanı sıra saç - makyaj tasarımı, gelinlik kiralama, konsept video çekimlerimizle de çiftlerimize seçenekler sunuyoruz ve online rezervasyon kolaylığı yaşatıyoruz.

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