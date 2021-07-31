Düğünü gidenleri taşıyan hafif ticari araca otomobil çarptı: 7 yaralı
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Düğünü gidenleri taşıyan hafif ticari araca otomobil çarptı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düğünü gidenleri taşıyan hafif ticari araca otomobil çarptı: 7 yaralı Alkollü olduğu iddia edilen sürücü hafif ticari araca çarpıp refüje çıktı Şile otoyolu Sancaktepe mevkiinde düğüne gitmek için yola çıkan hafif ticari araca başka bir otomobilin çapması sonucu 7 kişi yaralandı.

Düğünü gidenleri taşıyan hafif ticari araca otomobil çarptı: 7 yaralı

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü hafif ticari araca çarpıp refüje çıktı

İSTANBUL - Şile otoyolu Sancaktepe mevkiinde düğüne gitmek için yola çıkan hafif ticari araca başka bir otomobilin çapması sonucu 7 kişi yaralandı. Meydana gelen kazanın ardından yaralılar yol kenarında sağlık ekiplerini bekledi.

Olay, Şile otoyolu Sancaktepe mevkiinde 23.30 sıralarında Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki hafif ticari araca yandan çaptı. Çapmanın etkisi ile bariyerleri kıran otomobil yol kenarındaki refüje çıktı. Meydana gelen kazada düğüne gitmek için yola çıkan hafif ticari araç içerisinde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazanın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşanan kazanın ardından, olay yerine savrulan araç parçaları toplanarak yolda kumlama işlemi yapıldı.

Görgü tanığı Halil Ceylan, "komşularımız düğüne gitmek için yola çıkmışlardı. Daha sonra bizi aradılar ve kaza yaptıkları söylediler. Bizde hemen geldik. Çok şükür ölen yok. Yaralıların hafif sıyrıkları vardı. Kazaya neden olan araç sürücüsü sarhoşmuş galiba bizim komşulara yandan vurunca, aracın ön tekerlekleri kopmuş diğer araç zaten refüje çıkmıştı" dedi.

Düğünü gidenleri taşıyan hafif ticari araca otomobil çarptı: 7 yaralı
Düğünü gidenleri taşıyan hafif ticari araca otomobil çarptı: 7 yaralı
Düğünü gidenleri taşıyan hafif ticari araca otomobil çarptı: 7 yaralı
Düğünü gidenleri taşıyan hafif ticari araca otomobil çarptı: 7 yaralı
Düğünü gidenleri taşıyan hafif ticari araca otomobil çarptı: 7 yaralı
Düğünü gidenleri taşıyan hafif ticari araca otomobil çarptı: 7 yaralı
Düğünü gidenleri taşıyan hafif ticari araca otomobil çarptı: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam

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