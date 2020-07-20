Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu Konya'da öfkeli kız babası, nikah kıydığı kızıyla düğünden önce gezilmesini istemediği için dehşet saçtı. Öfkeli baba damadını topuğundan vurup olay yerinden kaçtı. Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan baba, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde İsmail Nergis, nikah kıydığı kızıyla düğün öncesi gezmesini istemediği damadı Dursun İncirli'yi tüfekle topuklarından vurarak yaraladı. Damat tedavi altına alınırken kayınpeder tutuklandı.

Olay, geçen cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında, Alaylar 2 Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Nergis, damadı Dursun İncirli'nin oto lastik tamiri dükkanına giderek nikah kıydığı kızıyla düğün yapılmadan gezmemesini istedi. İncirli tepki gösterince tartışma çıktı.

DAMADINI TOPUĞUNDAN VURUP KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Nergis, damadı Dursun İncirli'yi topuklarından vurarak yaraladı. Ardından da kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nergis, ilk tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi. Kaçan İsmail Nergis ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

DÜĞÜN ÖNCESİ KIZIYLA GEZMESİNİ İSTEMEMİŞ

İsmail Nergis'in ilk ifadesinde, damanın kızıyla nikahlandığını, düğün için hazırlık yapıldığını ancak düğün öncesi kızıyla gezmelerini istemediğini söyleyince çıkan tartışmada vurduğunu anlattı. Nergis, dün sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA