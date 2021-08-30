Düğünde tabancayla 2 kişiyi yaralayan maganda tutuklandı
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Düğünde tabancayla 2 kişiyi yaralayan maganda tutuklandı

Düğünde tabancayla 2 kişiyi yaralayan maganda tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel

BURSA'da düğünde tabancayla havaya ateş açan Emin Kırık, kırsal Müşküle Mahallesi Eski Muhtarı Şemsettin Talan ile Mehmet Yüksel'i yaraladı.

BURSA'da düğünde tabancayla havaya ateş açan Emin Kırık, kırsal Müşküle Mahallesi Eski Muhtarı Şemsettin Talan ile Mehmet Yüksel'i yaraladı. Hastanede tedaviye alınan Yüksel'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan Kırık ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde İznik ilçesi kırsal Müşküle Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle meydanında yapılan bir düğünde havaya rastgele ateş açıldı. Mermiler, eski muhtar Şemsettin Talan ile Mehmet Yüksel'in vücutlarına isabet etti. Talan ve Yüksel, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine düğün alanına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi devam eden Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Jandarma ekiplerince yapılan soruşturmada Talan ve Yüksel'i yaralanmasına neden olan tabancayı Emin Kırık'ın ateşlediği saptandı. Gözaltına alınan Kırık, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kırık, 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.


Düğünde tabancayla 2 kişiyi yaralayan maganda tutuklandı
Düğünde tabancayla 2 kişiyi yaralayan maganda tutuklandı
Düğünde tabancayla 2 kişiyi yaralayan maganda tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz

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