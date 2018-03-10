Düğünde Şahit Rekoru Kırıldı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un kızı Büşra Tok'un nikahına siyasilerden oluşan 26 kişi şahitlik yaptı.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un en büyük kızı Büşra Tok, hayatını genç iş adamı Muhammet Kaya ile birleştirdi. Genç çiftin düğünü İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde görkemli bir şekilde yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı düğünde genç çiftin nikahını Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz kıyarken, nikaha tam 26 kişi şahitlik yaptı.

"Bu kadar kalabalık şahidi olan bir nikah görmedim"

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan düğün, nikah töreni ile devam etti. Nikah öncesinde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bugün çok özel nikahlardan birindeyiz. Bu akşamki nikah, diğer bütün nikahlardan farklı. İsimlerini sayamayacağımız kadar şahidimiz var. Bu zamana kadar çok nikah kıydım ama bu kadar kalabalık şahidi olan bir nikah görmedim. Arkadaşlar elime bir liste verdi. Ondan sonra da sözle eklemeler yaptılar. Şahitlerin fazla olması nikahımızı da güzelleştirdi. Kaya ve Tok ailelerine bu düğün münasebetiyle mutluluklar diyoruz. Büşra ve Muhammet evlenmek istediklerini bize bildirdiler. Biz de bu evlilikte bir engel görmedik. Genç çifte mutluluklar diliyorum ve nikahını kıyıyorum" dedi.

"Darısı bekar vatandaşlarımızın başına"

Daha sonra söz alan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Çok güzel bir çiftin düğünü için bir aradayız. Bu güzel şahit kalabalığı da evliliğe katkıda bulunacak. Evlilik insan hayatındaki en önemli kararlardan bir tanesi. İnşallah gençlerimiz örnek bir evlilik yaparak toplumumuza güzel evlatlar yetiştirecekler. Darısı bekar vatandaşlarımızın başına" diye konuştu.

"İlk göz ağrım"

Son olarak söz alan kız babası Başkan Erdoğan Tok, "Düğünümüze katılan herkese teşekkür ediyorum. Çok gururlu bir anı yaşıyorum. Eskimez dostlarımızı görmekten büyük mutluluk duyuyorum. İlk göz ağrım olan kızımın düğününde bizleri yalnız bırakmayan bütün davetlilere şükran duyuyorum. Bu evliliğin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Düğünde nikah şahitliklerini Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekilleri Nazım Maviş, Orhan Kırcalı, Cumhur Ünal, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, eski Milletvekilleri Fatih Han Ünal, Mustafa Demir, Musa Uzunkaya, Eyüp Fatsa, Hasan Ceylan ve Suat Binici'den oluşan 26 kişi yaptı.

Nikahın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan nikah cüzdanını Hatice - Erdoğan Tok ile Fikriye - Orhan Kaya çiftlerinin çocukları Büşra ve Muhammet Kaya'ya verdi. - SAMSUN