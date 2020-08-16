Başkasının düğününde virüs kapan gelinler, kendi düğünlerine katılamayacaklar Denizli'deki görev yapan Berna Öztürk, yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında 2 gelinin kendi düğünlerine gidemeyeceklerini ifade etti. Gelinlerin gitmiş oldukları başka bir düğünde virüs kaptıklarını söyleyen Öztürk, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, kentte 2 gelin adayının katıldıkları düğünde koranavirüse yakalandıklarını ve tedavi sürecinin başladığını, bu nedenle bir hafta sonra yapılacak olan kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 2 gelin adayının 'kendi düğünlerine' katılamayacaklarını söyledi.

TEDBİRSİZLİĞİN KURBANI OLDULAR

Öztürk, tedbirsizlik sonucunda bir başka düğünde koronavirüse yakalandıkları ve izolasyona alındıklarını belirtti. Yaptığı paylaşımda, "Bugün üzülerek 2 gelin adayına 1 hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik. Çünkü geçen hafta bir başkasının düğününde eğlenirken tedbirsizlik onlara koronavirüs bulaşmasına neden olmuş, tedaviye ve izolasyona aldık. Süreç kendi düğünlerine yetişmiyor. En mutlu gününüzün, acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım" yazarak vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Kaynak: DHA