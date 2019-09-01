Düğünde kadına şiddete dikkat çektiler

01.09.2019 15:29

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde bir düğünde, iki genç kız açtıkları pankart ile kadına yönelik şiddete dikkat çektiler.



Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesinde düzenlenen bir düğüne katılan 2 genç kız, üzerinde 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' yazan pankartla katıldı.



Bu şekilde son günlerde artan kadın cinayetlerine de farkındalık oluşturmak isteyen gençlerden Azra Öz, "Günümüzde kadına yönelik şiddetlerde artış yaşandı. Kadına şiddete hayır diyoruz, silahlar sussun kadınlar öldürülmesin" diyerek tepkisini dile getirdi.



Gençlerin bu duyarlılığına destek veren konuklarda, kadına şiddete artık dur denilmesi gerektiğini dile getirdiler. - MALATYA

Kaynak: İHA