Düğünde damadının tabancasından çıkan kurşunla yaralanan kişi kurtarılamadı (2)

DAMAT ADLİ KONTROLLE BIRAKILDIAfyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde katıldığı bir düğünde rastgele havaya ateş açarak, kayınpederi Ali Altın'ın yaşamını yitirmesine neden olan ve yaşanan olayın ardından tutuklandığı belirtilen A.Y.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.