Düğünde damadının tabancasından çıkan kurşunla yaralanan kişi kurtarılamadı (2)
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Düğünde damadının tabancasından çıkan kurşunla yaralanan kişi kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK - Haberler | Güncel
Düğünde damadının tabancasından çıkan kurşunla yaralanan kişi kurtarılamadı (2)

DAMAT ADLİ KONTROLLE BIRAKILDIAfyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde katıldığı bir düğünde rastgele havaya ateş açarak, kayınpederi Ali Altın'ın yaşamını yitirmesine neden olan ve yaşanan olayın ardından tutuklandığı belirtilen A.Y.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

DAMAT ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde katıldığı bir düğünde rastgele havaya ateş açarak, kayınpederi Ali Altın'ın yaşamını yitirmesine neden olan ve yaşanan olayın ardından tutuklandığı belirtilen A.Y.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayın olduğu ilk gün gözaltına alınan A.Y.'nin adli kontrolle bırakıldığı, Ali Altın'ın yaşamını yitirmesinin ardından A.Y. hakkında yeniden gözaltına kararı verildiği belirtildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Y.'nin daha sonra sevk edildiği adliyede adli kontrolle bırakıldığı kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK

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