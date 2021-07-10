Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu
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Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 43 kişi, düğünde yedikleri yemek sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

İlçe merkezinde bir düğün salonunda düzenlenen düğünde dağıtılan yemekten yiyen bazı davetliler bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı yaşamaya başladı. Rahatsızlananlar hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle toplam 43 kişinin tedaviye alındığı öğrenildi.
İl Sağlık Müdürlüğü, inceleme yapılmak üzere düğünde dağıtılan yemekten numune aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı da gıda zehirlenmesi nedeniyle soruşturma başlattı.

Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu
Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu
Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu
Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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