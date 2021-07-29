Düğün tarihi belli oldu! Düğün bakın nerede olacak
Daha önce yaşanan sıkıntılı süreç ve koronavirüs pandemisi kurallarından dolayı düğünü ileri bir tarihe erteleme kararı aldıklarını söyleyen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Pandemi nedeniyle düğünlerini daha önce iki kez erteleyen çift, yine Covid kaynaklı bir sorun çıkmazsa, 1 Ekim'de nikah masasına oturacak. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, Zekeriyaköy'deki evlerinin bahçesinde düzenlenecek kır düğününde "evet" diyecek.
Kaynak: Snob Magazin