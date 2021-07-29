Düğün tarihi belli oldu! Düğün bakın nerede olacak

Daha önce yaşanan sıkıntılı süreç ve koronavirüs pandemisi kurallarından dolayı düğünü ileri bir tarihe erteleme kararı aldıklarını söyleyen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu.