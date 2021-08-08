Düğün sektörü yaz aylarında güldü
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Düğün sektörü yaz aylarında güldü

Düğün sektörü yaz aylarında güldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de özellikle düğünlere yönelik hizmet veren esnafın yüzü yaz aylarında güldü.

Eskişehir'de özellikle düğünlere yönelik hizmet veren esnafın yüzü yaz aylarında güldü.

Eskişehir'de esnaflar, özellikle gurbetçilerin memleketlerine tatile geldiği yaz aylarının gelmesini iple çekiyor. Yurtdışında yaşayan bu vatandaşların Türkiye'yi ziyaret etmesiyle satışları artan esnafın, düğün sezonunda yüzü güldü.

"Tedarik masrafları üç katına çıktı"

Eskişehir'de abiye ve düğün ayakkabıları satan esnaf Selahattin Tunç, turistler gelmediğinde satışlarının büyük ölçüde azaldığını belirtti. Tedarik masraflarının son yıllarda üç katına çıktığını aktaran esnaf Tunç, "Haziran ayının ortasından sonra işler açılmıştı, şimdi çok seyrek satış yapıyoruz. Şu anda düğünler için satış yapıyoruz. Güneydeki yangınlar bizi bile etkiledi. Türkiye rezervasyonlarını iptal edenler olduğunu duyuyoruz. Eskiden kolisini 5 TL üzerinden taşıyorlardı, şimdi 15 TL'ye getiriyorlar. Zaten ürünlerimizin de neredeyse hepsi dışarıda üretildiği için döviz kurlarından da olumsuz etkileniyoruz. Kışın işlerimiz daha da durulacak, inşallah yaz bitmeden daha fazla gurbetçi vatandaşımız gelir de biz de işlerimizi devam ettirebiliriz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Düğün sektörü yaz aylarında güldü
Düğün sektörü yaz aylarında güldü
Düğün sektörü yaz aylarında güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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