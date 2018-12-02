Düğün Salonunda Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, düğün salonunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunan iki grup, Çavuşlar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda karşılaştı.

Burada başlayan tartışma ve kavgada İbrahim C. (39) ve Mehmet K. (59) silahla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet K, ilk müdahalenin ardından Manisa'ya sevk edildi.

Jandarma ekipleri, 2 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen Ö.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.