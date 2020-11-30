Miss Uganda'dan sonra Esenyurt'ta bu kez de düğün salonunda pazar ayini

Miss Uganda yarışmasıyla gündeme gelen Esenyurt'ta bir düğün salonu içerisinde sosyal mesafesiz, maskesiz ve izinsiz şekilde ayin yapan Afrikalıların ayinine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında polise mukavemette gösteren 20 kişiye 900'er lira para cezası yazıldı.