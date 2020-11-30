Miss Uganda'dan sonra Esenyurt'ta bu kez de düğün salonunda pazar ayini
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Miss Uganda'dan sonra Esenyurt'ta bu kez de düğün salonunda pazar ayini

30.11.2020 13:21 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:47

Miss Uganda yarışmasıyla gündeme gelen Esenyurt'ta bir düğün salonu içerisinde sosyal mesafesiz, maskesiz ve izinsiz şekilde ayin yapan Afrikalıların ayinine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında polise mukavemette gösteren 20 kişiye 900'er lira para cezası yazıldı.

Yeni tip koronavirüs salgınını önleme amacıyla sık sık hatırlatılan sosyal mesafe, temizlik ve maske kuralları Esenyurt'ta Afrikalıların izinsiz Pazar ayininde hiçe sayıldı. Durumu ihbar alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, düğün salonuna baskın düzenledi.

Miss Uganda'dan sonra Esenyurt'ta bu kez de düğün salonunda pazar ayini

CEZA YAZAN POLİSE MUKAVEMET GÖSTERDİLER

İçeride çoğu maskesiz onlarca kişinin olduğunu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını gören polis cezai işlem yapmak üzere tutanak hazırlamak istedi. Polisin ceza yazmasını engellemek isteyen şahıslar mukavemet gösterip zor kullandı. Ekipler, maskesiz şekilde kuralları hiçe saydığı görülen 20 kişiye 900'er liradan toplam 18 bin lira para cezası uyguladı.

Miss Uganda'dan sonra Esenyurt'ta bu kez de düğün salonunda pazar ayini

"MİSS UGANDA YARIŞMASI DÜZENLEMİŞLERDİ"

Geçtiğimiz günlerde yine Afrikalı bir grup bir gece kulübünde Miss Uganda yarışması düzenlemiş polis tarafından yine ceza yazılmıştı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kritik toplantıya dakikalar kala dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Kritik toplantıya dakikalar kala dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Eski MasterChef yarışmacısı, Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından demediğini bırakmadı
Eski MasterChef yarışmacısı, Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından demediğini bırakmadı
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Miss Uganda'dan sonra Esenyurt'ta bu kez de düğün salonunda pazar ayini
Miss Uganda'dan sonra Esenyurt'ta bu kez de düğün salonunda pazar ayini

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Gelin düğünden 4 gün sonra koronadan öldü
Gelin düğünden 4 gün sonra koronadan öldü
Düğünde fenalaşarak vefat eden oğlunun kaybına dayanamayan acılı anne 1 saat sonra kalp krizi geçirdi
Düğünde fenalaşarak vefat eden oğlunun kaybına dayanamayan acılı anne 1 saat sonra kalp krizi geçirdi
Son dakika haber | Düğün konvoyunda kaza: 1 yaralı
Son dakika haber | Düğün konvoyunda kaza: 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Kenan Işık Serdar Ortaç
Spor Falcao Orhun Ene Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Bursa Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Miss Uganda'dan sonra Esenyurt'ta bu kez de düğün salonunda pazar ayini - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 14:47:05. #1.15#
title