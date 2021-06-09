Düğün salonuna yıldırım isabet etti, elektrik panosu yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düğün salonuna yıldırım isabet etti, elektrik panosu yandı

Düğün salonuna yıldırım isabet etti, elektrik panosu yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağışla beraber düşen yıldırım bir düğün salonunun elektrik trafosunda yangına neden oldu.

Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağışla beraber düşen yıldırım bir düğün salonunun elektrik trafosunda yangına neden oldu.

Kırıkkale kent merkezinde adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur, cadde ve sokaklarda kısa süreli su birikintilerine neden oldu. Sağanak yağış esnasında araç sürücüleri de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Merkez Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunun girişinde bulunan elektrik panosuna da yıldırım isabet etti. Elektrik akımı ile birlikte panoda ufak bir patlama yaşanırken, bir anda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar kendi imkanlarıyla yangını söndürdü. Salonun boş olması ve çevrede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

"Patladıktan sonra yüksek akım tesisatımıza geçti"

Düğün salonu çalışanı Yasin Kepir, "Yıldırım düştükten sonra teller birbirine çarptı. Telin üzerinde giden elektrik akımı patlamaya neden oldu. Patladıktan sonra yüksek akım tesisatımıza geçti. Ondan sonra yangın çıkmaya başladı. Elektrik kesildikten sonra yangını söndürdük ve itfaiye geldi. Yıldırım düştükten sonra sigortalar patladı. Elektrik akımı da trafodan kaynaklandığından kablolar yandı" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Düğün salonuna yıldırım isabet etti, elektrik panosu yandı
Düğün salonuna yıldırım isabet etti, elektrik panosu yandı
Düğün salonuna yıldırım isabet etti, elektrik panosu yandı
Düğün salonuna yıldırım isabet etti, elektrik panosu yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta bir kadın evini ateşe verdi, 'Bırakın yansın' diyerek arkasına bakmadan gitti
Esenyurt'ta bir kadın evini ateşe verdi, "Bırakın yansın" diyerek arkasına bakmadan gitti
Tek katlı baraka alev alev yandı! Panik yapan kadın kendini balkondan attı
Tek katlı baraka alev alev yandı! Panik yapan kadın kendini balkondan attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Hasibe Eren Fatma Turgut Selçuk Balcı Rahşan Gülşan
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düğün salonuna yıldırım isabet etti, elektrik panosu yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 17:05:15. #1.13#

title