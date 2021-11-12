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Düğün salonu önünde kavga

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde düğün salonu önünde taraflar kavga etti.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düğün salonu önünde taraflar Kavga etti. Kalabalığı polis biber gazı sıkarak dağıtabildi.

Olay, gece saatlerinde ilçedeki bir düğün salonu önünde meydana geldi. Düğünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine polise bilgi verildi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerine mukavemet gösteren kalabalık, takviye gelen ekiplerce bastırıldı. Kavgaya ve mukavemete karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Düğün de, yaşanan kavga nedeniyle sonlandırılarak yarıda kesildi.

Tarafların birbirilerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - MERSİN

Düğün salonu önünde kavga

Düğün salonu önünde kavga

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