Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
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Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen düğün salonlarının 15 Haziran'da açılmasını isteyen düğün salonu işletmecileri misafirlerine halay yerine Erik Dalı oynatmayı planlıyor.

13.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:39

Koronavirüs nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalanlardan biri de düğün salonu işletmecileri oldu. İşletmeciler yaklaşık 2 aydır kapalı olan salonlarının 15 Haziran'da açılmasını planlıyor.

"MASA VE SANDALYE DÜZENİ KURALINA UYGUN KONUMLANDIRACAK"

İstanbul Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, konuyla ilgili Hürriyet'ten Emre Eser'e konuştu. Sönmez "Bizim en net talebimiz düğünlerin daha fazla gecikmeden 15 Haziran tarihinde adliyelerle birlikte açılması. Halay çekmek şart değil bunun yerine sosyal mesafe kavramına da uyan 'Erik Dalı'nı oynatacağız. 15 görevli sürekli kontrol yapacak. Masa ve sandalye düzeni kuralına uygun konumlandırılacak. Ayrıca bu düğünler için önce ödenen ücretler de aynen geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

16 MART'TAKİ GENELGEYLE KAPATILMIŞTI

Düşün salonları, İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mart'ta yayınladığı genelgeyle faaliyetlerine ara vermişti. Yayınlanan genelgede "Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulacak." ifadeleri yer almıştı. O tarihten bu yana yaklaşık 2 aydır düğün salonları müşterilerine hizmet veremiyor.

Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor

Güncel Manşet

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