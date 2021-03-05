Düğün salonları açık mı? Nikah salonları açık mı, düğünler serbest mi? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonları açık mı? Düğün yapacak binlerce genç, nikah salonları ve düğün salonları açık mı, ne zaman açılacak merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Şubat Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Peki, kısıtlamalar kalkacak mı, düğün yasakları kalktı mı?

2021 yılının ilk ayında, düğünler ne zaman başlayacak sorusu yine en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Koronavirüs yasakları ve getirilen diğer kısıtlamalar ile birlikte nişan ve düğün salonları geçici olarak faaliyetlerine ara vermişti. Vaka ve hasta sayısındaki sert düşüşün ardından evlilik planı yapan vatandaşlar "Düğünler ne zaman başlayacak ve düğün salonları hangi tarihte açılacak" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Düğün salonları ne zaman açılacak 2021? Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler serbest mi? Nikah salonları düğün yapacaklar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle toplu etkinlikler yasaklanmıştı. Böylelikle düğün, kına, nişan gibi etkinlikler de geçici süre ertelenmişti. Son günlerdeki koronavirüs tablosunda yer alan vaka ve ölü sayısındaki iyileşme ile kısıtlamaların kalkabileceği gündeme geldi. Peki, Düğün salonları açık mı? Nikah salonları açık mı, düğünler serbest mi? Düğün salonları ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde…

DÜĞÜN SALONLARI AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, " Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullandı.

Düğünlerin başlayacağı tarihle ilgili İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası ise kısıtlamalarla ilgili bir karar açıklanmazken, yalnızca yüz yüze eğitimin detayları belli oldu.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

"İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak."

NİKAH SALONLARI AÇIK MI?

Kovid-19 önlemleri kapsamında nikah salonları belirli kurallar çerçevesinde faaliyet yürütüyor. Nikahlar en son alınan kararlar neticesinde 1 saat içerisinde nikah salonlarında gerçekleştirilebiliyor.

DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI?

Evlilik hayali kuran ve kısıtlamaların kalkmasıyla düğün yapmayı planlayanlar yasakların kalkacağı günü bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine ardından açıklamalarda bulunarak; ''Yine vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz. Bu vesileyle belediyelerden ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerinden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum." ifadelerine yer verdi ancak düğün salonlarına ilişkin bir detay paylaşılmadı. Bu nedenle düğün salonlarının açılması kısa süre için söz konusu değil.