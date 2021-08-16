DÜĞÜN ÖNCESİ GELENEK GEREĞİ DAMADIN AĞABEYİ VE SAĞDICA EZİYET
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DÜĞÜN ÖNCESİ GELENEK GEREĞİ DAMADIN AĞABEYİ VE SAĞDICA EZİYET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da, Merve ve Öztürk Akdemir'in düğünü öncesinde damadın ağabeyi ve sağdıcı gelenek gereği kemerle dövülüp, una bulandı.

ERZURUM'da, Merve ve Öztürk Akdemir'in düğünü öncesinde damadın ağabeyi ve sağdıcı gelenek gereği kemerle dövülüp, una bulandı.

Merve - Öztürk Akdemir'in düğünü öncesi düzenlenen kısır gecesinde damadın ağabeyi İdris Akdemir ve sağdıç, önce, yapılan yarışmada, içerisi acı biberle doldurulan karpuza saklanan yüzüğü ağızlarıyla bulmaya çalıştı. Daha sonra da İdris Akdemir ve sağdıç, Erzurum yöresinin geleneksel köy seyirlik oyunlarından olan 'kayış kızdı' ile dakikalarca kemerle dövüldü. Seçilen ebe başının komutlarıyla oynanan oyunda, verilen komuta uymayan oyuncunun yüzüstü yere yatırılarak diğer oyuncular tarafından kemerle dövülmesi, kısır gecesine katılanları kahkahaya boğdu. Eğlencenin finali ise ertesi sabah yapılan gelin çıkarma merasiminde yaşandı. Konvoy öncesi davul zurna eşliğinde damatla oyun oynayan ağabeyi ve sağdıç, bu kez de arkadaşları tarafından un, yumurta, zeytinyağı ve meyve suyuna bulandı. Yetişkinlerin tebessüm ve şaşkınlıkla izledikleri, çocukların ise kahkahalar atarak eğlendikleri tören sonrasında damat Öztürk Aydemir, Gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmek için her ne kadar zorluk çeksek de yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bu şakalara maruz kalacağımızı az çok kestirebiliyoruz ama ister istemez büyük tedirginlik yaşıyoruz. Yine de ileride çocuklarımıza anlatacağımız güzel hatıralara bunları da ekleyeceğiz diye konuştu.

DÜĞÜN ÖNCESİ GELENEK GEREĞİ DAMADIN AĞABEYİ VE SAĞDICA EZİYET
DÜĞÜN ÖNCESİ GELENEK GEREĞİ DAMADIN AĞABEYİ VE SAĞDICA EZİYET
DÜĞÜN ÖNCESİ GELENEK GEREĞİ DAMADIN AĞABEYİ VE SAĞDICA EZİYET
DÜĞÜN ÖNCESİ GELENEK GEREĞİ DAMADIN AĞABEYİ VE SAĞDICA EZİYET
DÜĞÜN ÖNCESİ GELENEK GEREĞİ DAMADIN AĞABEYİ VE SAĞDICA EZİYET
DÜĞÜN ÖNCESİ GELENEK GEREĞİ DAMADIN AĞABEYİ VE SAĞDICA EZİYET
DÜĞÜN ÖNCESİ GELENEK GEREĞİ DAMADIN AĞABEYİ VE SAĞDICA EZİYET
DÜĞÜN ÖNCESİ GELENEK GEREĞİ DAMADIN AĞABEYİ VE SAĞDICA EZİYET
DÜĞÜN ÖNCESİ GELENEK GEREĞİ DAMADIN AĞABEYİ VE SAĞDICA EZİYET
DÜĞÜN ÖNCESİ GELENEK GEREĞİ DAMADIN AĞABEYİ VE SAĞDICA EZİYET
DÜĞÜN ÖNCESİ GELENEK GEREĞİ DAMADIN AĞABEYİ VE SAĞDICA EZİYET
DÜĞÜN ÖNCESİ GELENEK GEREĞİ DAMADIN AĞABEYİ VE SAĞDICA EZİYET

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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