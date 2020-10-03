Düğün konvoyundaki otomobil iki araca çarpıp alev aldı, camdan fırlayan sürücü öldü
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Düğün konvoyundaki otomobil iki araca çarpıp alev aldı, camdan fırlayan sürücü öldü

03.10.2020 01:40 | Son Güncelleme: 03.10.2020 01:46
Düğün konvoyundaki otomobil iki araca çarpıp alev aldı, camdan fırlayan sürücü öldü

ANKARA'da, düğün konvoyunda yer alan otomobil, başka bir otomobil ve TIR'a çarpıp alev aldı.

ANKARA'da, düğün konvoyunda yer alan otomobil, başka bir otomobil ve TIR'a çarpıp alev aldı. Kazada, otomobilden fırlayan Rahim Şıvka hayatını kaybetti. 

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu Karapürçek mevkisinde meydana geldi. Düğün konvoyunda yer alan Rahim Şıvka yönetimindeki 16 VD 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Beytullah Ö. yönetimindeki 06 FV 5577 plakalı otomobile, ardından da Mehmet Ş.'nin kullandığı 38 JH 220 plakalı TIR'a ve bariyere çarptı. Kazada otomobilin ön camından fırlayan Rahim Şıvka, olay yerinde hayatını kaybederken, yaklaşık 50 metre sürüklenen 16 VD 111 plakalı otomobil yanmaya başladı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Rahim Şıvka'nın düğün konvoyunda bulunan yakınları, ölüm haberinin ardından gözyaşlarına bulundu. Fenalık geçiren kişilere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangının ardından otomobil küle döndü. Otomobil ve TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Düğün konvoyundaki otomobil iki araca çarpıp alev aldı, camdan fırlayan sürücü öldü
Düğün konvoyundaki otomobil iki araca çarpıp alev aldı, camdan fırlayan sürücü öldü
Düğün konvoyundaki otomobil iki araca çarpıp alev aldı, camdan fırlayan sürücü öldü
Düğün konvoyundaki otomobil iki araca çarpıp alev aldı, camdan fırlayan sürücü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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