Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı Aydın'da kına gecesi yaptıktan sonra Cuma günü gerçekleşecek düğünleri için Bursa'ya dönen nişanlı çift, trafik kazası geçirdi. Damat olay yerinde hayatını kaybederken gelinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir süre önce nişanlanan Mutlu Varol (32) ve Seren Taşdemir (25) çifti, kına gecesi için gittikleri Aydın'dan dönüş yolunda kaza yaptı. Cuma günü dünyaevine girecek genç çifti, Bursa'ya dönüş yolunda ölüm ayırdı.

DAMAT OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, İzmir Yolu Caddesi Göçmen Konutları mevkisinde meydana geldi. Bursa'da mahalle bekçiliği yapan Mutlu Varol kontrolündeki hafif ticari araç, N.E. kontrolündeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıda dönen hafif ticari araçta bulunan Mutlu Varol, olay yerinde hayatını kaybetti. Varol'un yanında yolcu konumunda bulunan nişanlısı Seren Taşdemir ağır yaralanırken, Gaye Taşdemir(22) ve Bircan Taşdemir(42) ise yaralandı.

GELİNİN DURUMU AĞIR

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ticari aracın önünde sıkışan Seren Taşdemir'i sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri Mutlu Varol'un direksiyon başında hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer 3 yaralı çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Seren Taşdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA