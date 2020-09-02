Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı
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Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı

Aydın'da kına gecesi yaptıktan sonra Cuma günü gerçekleşecek düğünleri için Bursa'ya dönen nişanlı çift, trafik kazası geçirdi. Damat olay yerinde hayatını kaybederken gelinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

02.09.2020 09:41 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:15

Bir süre önce nişanlanan Mutlu Varol (32) ve Seren Taşdemir (25) çifti, kına gecesi için gittikleri Aydın'dan dönüş yolunda kaza yaptı. Cuma günü dünyaevine girecek genç çifti, Bursa'ya dönüş yolunda ölüm ayırdı.

DAMAT OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, İzmir Yolu Caddesi Göçmen Konutları mevkisinde meydana geldi. Bursa'da mahalle bekçiliği yapan Mutlu Varol kontrolündeki hafif ticari araç, N.E. kontrolündeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıda dönen hafif ticari araçta bulunan Mutlu Varol, olay yerinde hayatını kaybetti. Varol'un yanında yolcu konumunda bulunan nişanlısı Seren Taşdemir ağır yaralanırken, Gaye Taşdemir(22) ve Bircan Taşdemir(42) ise yaralandı.

Aydın'dan kına dönüşü Bursa'ya dönen çift tırın altına girdi

GELİNİN DURUMU AĞIR

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ticari aracın önünde sıkışan Seren Taşdemir'i sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri Mutlu Varol'un direksiyon başında hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer 3 yaralı çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Seren Taşdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aydın'da kına yapan çift, Bursa'ya dönüş yolunda TIR'ın altına girdi
Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (4)
EYY TSE: bak kamyonlara zorunlu kıldığınız barlar, kazada nasıl katlanıyor. . umarım evladınızda böyle can verirde işinizi düzgün yaparsınız.
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YANİ: kına nişan bilmem ney hep kadınların başının altından çıkıyor. Erkeklere kalsa işi basit tutup geçecekler. o kadar karmaşık şeylere ne gerek var
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CC: rabbim ölene rahmet eylesin kalanlara sabır versin. yaralılarada acil şifalar diliyoruz. Rabbim yardımcıları olsun.
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