"Düğün Hatırası" Kahkahaya Boğacak
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"Düğün Hatırası" Kahkahaya Boğacak

'Düğün Hatırası' Kahkahaya Boğacak
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"Düğün Hatırası" kahkahaya boğacakAntalya Şehir Tiyatroları, "Düğün Hatırası" isimli köy seyirlik oyunu 8 Haziran'da ilk kez gösterilecek.

"Düğün Hatırası" kahkahaya boğacak

Antalya Şehir Tiyatroları, "Düğün Hatırası" isimli köy seyirlik oyunu 8 Haziran'da ilk kez gösterilecek. Oyun, yaz boyu kırsal mahalleleri kahkahaya boğacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi kültür hizmetlerini kentin her noktasına taşımaya devam ediyor. Antalya Şehir Tiyatroları, "Düğün Hatırası" isimli köy seyirlik oyununu yaz boyu kırsal mahallelerde sahneleyecek. İlk kez 8 Haziran'da Korkuteli'nin Yelten Mahallesi'nde sahnelenecek oyunu Aylin Arslan ve İkbal Acun yazdı, Aylin Arslan yönetti.

GELENEKSEL DÜĞÜN

Düğün Hatırası'nın konusu ise şöyle; "Gelenek ve göreneklerinden uzak şehirde hayat süren iki gencin, düğünlerini eski geleneklere göre yapmak istiyor. Köy seyirlik oyunlarıyla süslenen düğünde herkese hem bu adetleri yeniden hatırlatmış olur hem de keyifle hatırlayacakları bir hatıra bırakmış olur. "Düğün Hatırası" herkes için unutulmaz bir eğlence halini alır. "

KİMLER OYNUYOR

Düğün Hatırası'nda Duygu Ünal, Çiğdem Karaca, Gizem Aşık, Saadet Yıldırım, Simge Defne, Sertaç Arı, Mustafa Ayhan, Yasin Albayrak, Talat Türkeli, İlke Özkaya, Mehmet Dönmezer rol alıyor. Oyunun müziklerini Ezgi Köse, Mustafa Altınay, Hüseyin Kollez, Sinancan Sarı, Tevfik Sema ve Ali Tuncay yapıyor.

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Kaynak: Habermetre

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