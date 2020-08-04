Düğün Dernek 2 Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2 Sünnet oyuncuları ve fragmanı
Düğün Dernek 2: Sünnet filmi, Ahmet Kural ve Murat Cmecir ikilisinin alışılmış mizahını gözler önüne seriyor. Düğün Dernek filminin devamı niteliğinde proje 2015 yılında vizyona girdi. Düğün Dernek 2: Sünnet konusu...
Düğün Dernek 2: Sünnet filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstlenirken, yapımcılığını da Necati Akpınar yürütüyor. Film, vizyone girdiği 2015 yılında en çok izlenen yapım olmuştur. İşte, ayrıntılar...
DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET OYUNCULARI
Serinin ilk filminde oğlunu davullu zurnalı evlendiren İsmail, bu defa da torunu için kolları sıvamıştır. Ahmet Kural ile Murat Cemcirin başrolde yer aldığı filmin kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
Rasim Öztekin - İsmail
Barış Yıldız - Muallim Saffet
Devrim Yakut - Hatice
Şinasi Yurtsever - Yılmaz
İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla
Erdal Tosun - Deli Doktor
Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası
Nükhet Duru - Kendisi
Mustafa Keser - Kendisi
Hakan Akın - Belediye Başkanı
Jelena Bozic - Monica
Deniz Erayvaz - Matias
Juris Strenga - Leton Dede
Zahide Yetiş - Doktor
Ali İhsan Varol - Sünnetçi
Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı
DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ KONUSU
Serinin ilk filminde oğlunu evlendiren İsmail, bu kez torununa sünnet yaptırmak istemektedir. İlk filmde olduğu gibi Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip toplanıp sünnet düğünü hazırlıklarına başlamaktadır. Bu düğün zamanla şehir çapında bir olaya dönüşmektedir.