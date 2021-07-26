Düden Şelalesi'ni bayram tatilinde 100 bin kişi ziyaret etti
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Düden Şelalesi'ni bayram tatilinde 100 bin kişi ziyaret etti

Düden Şelalesi'ni bayram tatilinde 100 bin kişi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Sadece Haberler

Antalya'daki Düden Şelalesi 9 günlük bayram tatili süresince yaklaşık 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Antalya'daki Düden Şelalesi 9 günlük bayram tatili süresince yaklaşık 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sıcak yaz günlerinde serin bir ortam sağlayan, doğal güzelliğiyle de ziyaretçilerine görsel şölen sunan şelale, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Şelalenin oluşturduğu manzarada fotoğraf çektiren ziyaretçiler, suyun döküldüğü alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Açıklamada, "Antalya'nın doğa harikalarından biri olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin ANSET şirketi tarafından işletilen Düden Şelalesi'ni bayram tatili boyunca yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Günlük ortalama 10 bin kişinin ziyaret ettiği şelaleye gelen tatilciler, görsel şölen sunan kartpostallık manzara karşısında fotoğraf çektirdi." ifadelerine yer verildi.

Düden Şelalesi'ni bayram tatilinde 100 bin kişi ziyaret etti
Düden Şelalesi'ni bayram tatilinde 100 bin kişi ziyaret etti
Düden Şelalesi'ni bayram tatilinde 100 bin kişi ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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