Dubrovnik 'manevi koruyucusunu' andı: Aziz Vlas yortusu
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Dubrovnik 'manevi koruyucusunu' andı: Aziz Vlas yortusu

Arnavut kaldırımlı sokakları, görkemli binaları ve devasa surlarıyla Dalmaçya kıyılarında Adriyatik'in incisi olarak bilinen Hırvatistan'in Dubrovnik kentinde halk, Aziz Vlas yortusu için bir araya geldi.

10.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:14
Dubrovnik 'manevi koruyucusunu' andı: Aziz Vlas yortusu

Arnavut kaldırımlı sokakları, görkemli binaları ve devasa surlarıyla Dalmaçya kıyılarında Adriyatik'in incisi olarak bilinen 'ın kentinde halk, Aziz Vlas yortusu için bir araya geldi.


Dubrovnik'in binlerce yıldır manevi bir koruyucusu olduğuna inanılıyor, Aziz Vlas. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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