Dubai uçuşları iptal mi?

Dubai uçuşları iptal mi?
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ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Katar'ın başkenti Doha'daki ABD üssünün İran tarafından vurulduğu açıklandı. Peki, Dubai uçuşları iptal mi?

ABD'nin İran'da nükleer tesisleri hedef alan saldırısının ardından Tahran'dan misilleme geldi. İran, Katar'ın başkenti Doha ve Irak'taki ABD üssünü vurdu. İran operasyonun adının Zaferin Müjdesi olduğunu açıklarken, İsrailli bir yetkili, İran'ın ABD üssüne 6 füze fırlattığını söyledi. Dubai uçuşları iptal mi?

DUBAİ UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

İran devlet televizyonu IRIB de saldırı doğruladı. Aktarılan haberde "İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekatı başladı" denildi. İran ayrıca Irak'taki ABD üslerine de saldırı düzenlediğini açıkladı.

ABD'nin İran'da nükleer tesisleri hedef alan saldırısının ardından Tahran'dan misilleme geldi. İran, Katar'ın başkenti Doha'daki ABD üssünü vurdu. İsrailli bir yetkili, İran'ın ABD üssüne 6 füze fırlattığını söyledi.

THY UÇUŞLAR, SEFERLER İPTAL Mİ?

İran, İsrail ve ABD arasında tırmanan savaşın ardından Türk Hava Yolları harekete geçti. THY, bugün planlanan Bahreyn, Damam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırılarının ardından bugün planlanan Bahreyn, Damam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerini iptal etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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