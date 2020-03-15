Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali
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Abdullah Al, Bodrum, Güncel

Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde iskeleye demir atan ultra lüks motor yatı, görenlerin büyük ilgisini çekti.

15.03.2020 02:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 02:13
Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde iskeleye demir atan ultra lüks motor yatı, görenlerin büyük ilgisini çekti. Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen mega yat, 2 milyon 200 bin TL'lik yakıt ikmali yaptı.

Cayman Adaları bayraklı 'Radiant' isimli yat, dün öğle saatlerinde Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Cruise Port'un iskelesine yanaştı. Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen yatın yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi. 15 tankerle getirilen 450 bin litre yakıt için 2 milyon 200 bin lira ödeneceği ifade edildi. Akşam saatlerine kadar yakıt ikmalinin devam edeceği ve yatın Bodrum'dan ayrılarak Yunan adalarına gideceği öğrenildi.

100 METRE YAKININA YANAŞILMIYOR

Güvenlik seviyesi en üst düzeyde olan ultra lüks yatın 100 metre yakınına başka yatlar yanaşamıyor. Yatın, yanına bir başka yatın yanaşması durumunda ise dalga yaparak alabora ediyor. Yatın bir başka özelliği ise acil durumlarda savaş uçaklarında bulunduğu gibi oturulan koltukları fırlatması. Korsan bir saldırıda turbo motorları ile 75 knot hızla gidebilen yatta güvenlik botu da hazır tutuluyor. Her türlü lüksü barındıran yattın içerisinde bulunan, restoranlar, barlar, eğlence merkezlerinin yanı sıra bir spor salonu ve birde hamam yer alıyor. Ultra lüks motor yatın güvertesinde jakuziler bulunurken, arka bölümünde ise su sporları yapabilecekleri su kaydırakları, kanolar, jetskiler ve dalış malzemeleri yer alıyor.

Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali

Kaynak: DHA

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Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali

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