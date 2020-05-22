Dubai, küresel salgında banka ve işletmelerini nasıl destekliyor? Hükümetler, Covid-19 salgınının yol açtığı halk sağlığı kriziyle boğuşmanın ötesinde, kısıtlamalar ve sosyal mesafeden doğan ekonomik çöküşü hafifletmek için ellerinden geleni yapıyor.

Hükümetler, Covid-19 salgınının yol açtığı halk sağlığı kriziyle boğuşmanın ötesinde, kısıtlamalar ve sosyal mesafeden doğan ekonomik çöküşü hafifletmek için ellerinden geleni yapıyor. Borsalar, halihazırda, bir nesil boyunca görülmemiş türden bir gerilemeye tanık oldu. Kaynak: Euronews.com