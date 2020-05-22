Dubai, küresel salgında banka ve işletmelerini nasıl destekliyor?
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Dubai, küresel salgında banka ve işletmelerini nasıl destekliyor?

Hükümetler, Covid-19 salgınının yol açtığı halk sağlığı kriziyle boğuşmanın ötesinde, kısıtlamalar ve sosyal mesafeden doğan ekonomik çöküşü hafifletmek için ellerinden geleni yapıyor.

22.05.2020 18:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:48

Hükümetler, Covid-19 salgınının yol açtığı halk sağlığı kriziyle boğuşmanın ötesinde, kısıtlamalar ve sosyal mesafeden doğan ekonomik çöküşü hafifletmek için ellerinden geleni yapıyor.

Borsalar, halihazırda, bir nesil boyunca görülmemiş türden bir gerilemeye tanık oldu.

Dubai, küresel salgında banka ve işletmelerini nasıl destekliyor?
Kaynak: Euronews.com

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