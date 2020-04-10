Dubai'de çılgın su sporu: E-foil ile denizin üstünde uçmak mümkün Dubai'de çılgın su sporu: E-foil ile denizin üstünde uçmak mümkün. Saatte 45 kilometre hızla giden "uçan deniz sörfü e-foil" Dubai'de oldukça popüler su sporları arasında.

Adventures programı Dubai'de çok ilginç bir su sporu etkinliğine konuk oldu.

Bu şehirde sörf tahtasına benzeyen ve altında özel bir kanadı ve motoru olan e-foil ile denizin üstünde uçmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Euronews.com'da Görüntüle