Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi
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Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi

16.11.2020 22:11 | Son Güncelleme: 16.11.2020 22:24
Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi

Hürriyet gazetesinin eski Ege Bölge Temsilcisi 70 yaşındaki Nedim Demirağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hürriyet Gazetesi'nde yaklaşık 17 yıl Ege Bölge Temsilcisi olarak görev yapan duayen gazeteci Nedim Demirağ, bugün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

DUAYEN İSMİN VEFATI BASIN CAMİASINI YASA BOĞDU

Demirağ'nın, bir süredir kronik rahatsızlıklarından dolayı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve çoklu organ yetmezliğinden kaynaklı yaşamını yitirdiği öğrenildi. Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi çatısında altında çalışan ve İzmir'in turizm sektörüne de birçok tesis kazandıran Demirağ'nın ölümü, İzmir basın camiasını yasa boğdu.

Duayen gazeteci Nedim Demirağ'nın cenazesi çarşamba günü Çeşme'de öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Çakabey Kabristanlığında toprağa verilecek.

Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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