Duayen gazeteci Mahmut Sabah kabri başında anıldı

20.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:42

Duayen gazeteci Mahmut Sabah, ölümünün 1. yılında kabri başında anıldı.



1 yıl önce evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren duayen gazeteci Mahmut Sabah, vefatının 1. yılında kabri başında meslektaşları tarafından anıldı. Sabah'ın Asri Mezarlık 1. kapıda bulunan mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.



Burada bir konuşma yapan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili ve Dünya Gazetesi Kayseri Temsilcisi Oktay Ensari, "Öncelikle Sabah ailesinin size saygılarını ve sevgilerini iletiyorum. Cemiyetimizin kurucusu ve ilk başkanı Mahmut Sabah'ı, cemiyetimizin kurucu üyesi Şemsettin Çetinöz'ü, Erdal Yeğenağa'yı, yakın zamanda kaybettiğimiz meslektaşlarımız Ahmet Mülayim, Ali Ceran, Mecit Avşar, Orhan Baştürk'ü ve Mehmet Tuna'yı, Kayseri'de ilk gazeteyi çıkaran değerli büyüğümüz Yunus Bekir ve Mustafa Gümüşkaynak'ı, Mehmet Mülayim'i, Hacı Ali Şapçı'yı, Hüseyin Topçu'yu ve Emin Çelik'i, basın şehitlerimizi ve yakın zamanda cinayete kurban giden radyocu Mehmet Aslankaya'yı da bugün burada özlem ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Yakınlarına da bir kez daha buradan baş sağlığı diliyorum. - KAYSERİ

Kaynak: İHA