Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
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Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı

Anwar Hadid ile aşk yaşayan şarkıcı Dua Lipa, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti. Örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yapan Dua Lipa'nın paylaşımına milyonlarca beğeni ve yorum geldi. Türk takipçileri ise Lipa'nın bu pozlarını, müstakbel görümcesi Bella Hadid'e benzetti.

01.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:18

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, yaklaşık bir yıldır Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid ile aşk yaşıyor. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çift, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecini de birlikte geçirdi ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı

ÖRGÜLÜ BİKİNİSİYLE SELFİE YAPTI

Dua Lipa'nın dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozları oldukça konuşuldu. Instagram'da 47 milyon 600 bin takipçisi olan ünlü şarkıcı, örgülü bikinisiyle ayna karşısında yaptığı selfie'yi takipçileriyle paylaştı. Dua Lipa'nın söz konusu paylaşımına 5 milyona yakın beğeni ve binlerce yorum geldi.

GÖRÜMCESİNE BENZETİLDİ

Türk takipçileri ise Lipa'nın bu pozlarını, müstakbel görümcesi Bella Hadid'e benzetti ve "Dua görümcesinin yolundan gidiyor" yorumunda bulundu.

Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Haber Yorumları (3)
MOD: Bu pozları verirse Duayi beddua ile karşılayan çok olur.
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GÜRCÜ: Tipe bak tam bir Türk kızı makyaj ve estetik olmasa yüzüne bakmazlar.
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MUHSİN: Tüm guzellikler sizin olsun
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500
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