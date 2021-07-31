Dua Lipa'dan Türkiye mesajı: Seninleyim Türkiye!

Türkiye'de devam eden orman yangıları sonrası Türkiye paylaşımı yapan Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın ardından oyuncu Michele Morrone ve yıldız şarkıcı Dua Lipa da Türkiye için mesajlarını sosyal medya hesaplarına taşıdı.