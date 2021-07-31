Dua Lipa'dan Türkiye mesajı: Seninleyim Türkiye!
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Dua Lipa'dan Türkiye mesajı: Seninleyim Türkiye!

Dua Lipa'dan Türkiye mesajı: Seninleyim Türkiye!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Türkiye'de devam eden orman yangıları sonrası Türkiye paylaşımı yapan Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın ardından oyuncu Michele Morrone ve yıldız şarkıcı Dua Lipa da Türkiye için mesajlarını sosyal medya hesaplarına taşıdı.

Türkiye'de devam eden orman yangıları sonrası Türkiye paylaşımı yapan Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın ardından oyuncu Michele Morrone ve yıldız şarkıcı Dua Lipa da Türkiye için mesajlarını sosyal medya hesaplarına taşıdı.

Dua Lipa, "Zavallı gezegenimiz ağlıyor. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu ne zaman göreceğiz? Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Doğa anayı koruyun. Seninleyim Türkiye" dedi.

Michele Morrone ise "Türkiye'nin yakınındayım, bu yakında bitecek" diye konuştu.

DUA LIPA'NIN PAYLAŞIMI

MİCHELE MORRONE'NİN PAYLAŞIMI

Kaynak: Hürriyet

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