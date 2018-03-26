Dto'dan "Denizli Traverteni" Çalışması

Denizli Ticaret Odası, Çardak Havaalanı yolunda "Denizli Traverteni"nin daha etkin tanıtımı için travertenlerle oluşturulan 30 metrekarelik totem tipi tabela yaptırdı.

Denizli Ticaret Odası, tescilini sağladığı Denizli Traverteninin bilinirliğini artırmak için totem tipi devasa bir tabela hazırlattı. Yüksekliği 10 metre, genişliği ise 3 metre olmak üzere 30 metrekarelik travertenden oluşan özel tasarım tabela, Denizli- Ankara Karayolu üzerinde yer alan Çardak Havaalanı kavşağı karşısındaki alana dikildi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, bu sayede ünlü "Denizli Traverteni"nin bilinirliğini daha da artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Denizli Ticaret Odası olarak daha önce Denizli Traverteni'ne Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldırmıştık. 3 yıllık emeğimizin sonucunda Türk Patent Enstitüsü'ne tescilini yaptırdığımız Denizli Traverteni'nin daha etkin tanıtılması için bu kez de totem tipi tabela hazırlattık. Bu sayede ilimize giriş çıkış yapanlar, endemik ürünümüz olan Denizli Traverteni'nin ilimiz ile özdeşlemiş olduğunu bilecekler" diye konuştu.

Katma değer, markalaşma ve AR-GE'nin birbirleriyle bağlantılı olduğuna da dikkat çeken Erdoğan, "Bunlar, günümüzün en önemli kavramları arasında. Mermer sektöründeki firmalarımızın Denizli Traverteni ile yaptıkları üretimlerini, giderek katma değerli hale getirdiklerini gözlemliyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak biz de firmalarımıza daha fazla katkı sağlamak istiyoruz" dedi. - DENİZLİ