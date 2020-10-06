Dünya Sağlık Örgütü müjdeli haberi verdi: Koronavirüs aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya Sağlık Örgütü müjdeli haberi verdi: Koronavirüs aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir

06.10.2020 19:31 | Son Güncelleme: 06.10.2020 20:09

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs aşısının bu yıl sonuna kadar hazır olabileceğini ifade etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden müjdeli bir haber geldi. DSÖ, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar hazır edilebileceğini duyurdu.

"IŞIK GÖZÜKTÜ, UMUT VAR"

İki gün süren yönetim kurulu toplantısına ilişkin konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Aşıya ihtiyacımız var ve bunun yıl sonu olabileceğine dair ışık gözüktü. Umut var" dedi.

2021 yılı sonunda 2 milyar adet dağıtılmak üzere hali hazırda geliştirilmekte olan dokuz aşı bulunuyor.

1 MİLYONDAN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti, 36 milyona yakın insan ölümcül salgına yakalandı.

Dünya Sağlık Örgütü müjdeli haberi verdi: Koronavirüs aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Melania Trump Erkan Kandemir Jens Stoltenberg
Magazin Ajda Pekkan Seren Serengil Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Babel Gökhan Töre Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Türk Ekim Çocuk Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya Sağlık Örgütü müjdeli haberi verdi: Koronavirüs aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 20:08:56. #1.14#
title