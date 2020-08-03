DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam'ı örnek ülke gösterdi Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele konusunda Vietnam'ın örnek alınması gereken ülke olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Vietnam'ın salgınla mücadele konusunda örnek alınması gereken ülke olduğunu belirtti.

"BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELEDE DENEYİME SAHİP BİR ÜLKE"

Van Kerkhove, bugünkü basın toplantısında, Vietnam'ın hızlı ve geniş kapsamlı hareket ettiğini kaydederek, "Onlar, salgını kontrol altına almaya yardımcı olabilecek sisteme sahipler. Bu, tüm ülkelerde görmemiz gereken bir sistem. Vietnam, enfeksiyon hastalıklarla mücadelede devasa deneyime sahip" ifadesini kullandı.

"KORONAVİRÜSE ŞANS TANIMADILAR"

DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan da Vietnam'ın çok hafif yük ve düşük ölüm oranı olan bir ülke olarak Kovid-19'a hiçbir şans tanımadığını ve büyük vakanın yaşanmasını önlemek için mümkün olan her şey yaptığını vurguladı.

NÜFUSUN TAMAMINA KOVİD-19 TESTİ YAPILMASI PLANLANIYOR

Vietnam'da uzun aradan sonra ilk kez 31 Temmuz Cuma günü koronavirüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi. Yeni salgının merkezi olarak gösterilen Da Nang kentinde, yaklaşık 1.1 milyonluk nüfusun tamamına Kovid-19 testi yapılması planlanıyor.