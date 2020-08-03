DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam'ı örnek ülke gösterdi
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DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam'ı örnek ülke gösterdi

Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele konusunda Vietnam'ın örnek alınması gereken ülke olduğunu açıkladı.

03.08.2020 20:49 | Son Güncelleme: 03.08.2020 20:58

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Vietnam'ın salgınla mücadele konusunda örnek alınması gereken ülke olduğunu belirtti.

"BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELEDE DENEYİME SAHİP BİR ÜLKE"

Van Kerkhove, bugünkü basın toplantısında, Vietnam'ın hızlı ve geniş kapsamlı hareket ettiğini kaydederek, "Onlar, salgını kontrol altına almaya yardımcı olabilecek sisteme sahipler. Bu, tüm ülkelerde görmemiz gereken bir sistem. Vietnam, enfeksiyon hastalıklarla mücadelede devasa deneyime sahip" ifadesini kullandı.

"KORONAVİRÜSE ŞANS TANIMADILAR"

DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan da Vietnam'ın çok hafif yük ve düşük ölüm oranı olan bir ülke olarak Kovid-19'a hiçbir şans tanımadığını ve büyük vakanın yaşanmasını önlemek için mümkün olan her şey yaptığını vurguladı.

NÜFUSUN TAMAMINA KOVİD-19 TESTİ YAPILMASI PLANLANIYOR

Vietnam'da uzun aradan sonra ilk kez 31 Temmuz Cuma günü koronavirüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi. Yeni salgının merkezi olarak gösterilen Da Nang kentinde, yaklaşık 1.1 milyonluk nüfusun tamamına Kovid-19 testi yapılması planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 694 binden fazla insan hayatını kaybetti, 18 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı.

DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam'ı örnek ülke gösterdi
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