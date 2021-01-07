DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor

Dünya Sağlık Örgütü, 22 Avrupa ülkesinde tespit edilen koronavirüs mutasyonuna yönelik olarak uyarılarda bulundu. Durumun endişe verici olduğunu belirten DSÖ, liderleri daha fazlasını yapmaya çağırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da artan vakalar ve koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türüne yönelik bölge ülkelerine uyarıda bulundu. Mevcut durumu "salgının seyrinde dönüm noktası" olarak nitelendiren Kluge, Avrupa'yı endişe verici durum karşısında "daha fazlasını yapmaya" çağırdı.

"BİLDİĞİMİZ TEDBİRLERDEN DAHA FAZLASINI UYGULAMAMIZ GEREKİYOR"

Kluge, daha bulaşıcı olan yeni türün, 22 Avrupa ülkesinde tespit edildiğine dikkat çekerek, "Bu endişe verici duruma karşı kısa bir süre için yaptığımızdan daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Koronavirüsün yayılımını azaltmak, korona servislerini rahatlatmak ve hayat kurtarmak için hepimizin bildiği temel tedbirlerdi, daha fazla uygulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge.

"HERKES GÜVENDE OLANA KADAR KİMSE GÜVENDE DEĞİLDİR"

Kluge tedbirlerin maske takmak, toplanmaları azaltmak, sosyal mesafeye dikkat etmek, el yıkamak, izolasyonu desteklemek ve yeterli test yapmak olduğunu belirterek, "Herkes güvende olana kadar kimse güvende değildir" dedi.

TÜRKİYE'YE DE SIÇRAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüs vakalarına ilişkin, "İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı