DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan
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DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Dünya Sağlık Örgütü'nün koronanın çıkış noktasıyla ilgili aylardan beri yürüttüğü çalışmada önemli bir noktaya gelindi. Araştırmanın başındaki isim Prof. Dr. Peter Embarek, hastalığı kapan ilk kişinin Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün bir çalışanı olma ihtimali üzerinde durduklarını ve ellerindeki verinin bu yönde olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 yıldan bu yana dünyayı etkisi altına alan ve yaşam tarzlarında kökten değişikliğe neden olan koronavirüsün ilk çıkış noktası merak edilmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü de bu merakı gidermek adına bir ekip oluşturdu. Prof. Dr. Peter Embarek'in öncülük ettiği ekip, aylar sonra çok önemli sonuçlara ulaştı. Embarek, hastalığı ilk bulaştıran kişinin Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün bir çalışanı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu dile getirdi.

"YARASADAN İNSANA SIÇRADIĞI YER"

NTV'de yer alan habere göre Embarek ve ekibi, ocak ayının başından bu yana Wuhan'da araştırma gerçekleştiriyor. Araştırmalarında geldikleri nokta hakkında konuşan Embarek, "Sahada numune alarak enfekte olan bir araştırmacının sıfırıncı hasta olabileceği hipotezi oldukça kuvvetli. Koronavirüsün doğrudan bir yarasadan insana sıçradığı yer burası olabilir. Bu durum, rastgele bir köylünün ilk hasta olması fikrinden daha mantıklı" dedi.

"ÇİNLİLERLE BU KONUYU TARTIŞMAK ZORUNDA"

Embarek, Ocak ayında Çin'deyken Wuhan laboratuvarlarında yürütülen yarasa araştırması ile ilgili olduğuna dair doğrudan bir kanıt bulunamadığı açıkladı. Ancak, Embarek ayrıca DSÖ uzman ekibinin Çinlilerle laboratuvar teorisini tartışmasının zor olduğunu da sözlerine ekledi:

"Görevi tamamlamadan 48 saat öncesine kadar, raporun laboratuvar kısmı hakkında konuşup konuşmayacağıımız konusunda hala bir anlaşmamız yoktu"

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DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan - Haberler
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