DSİ heyeti Beylikova ziyaretinde çalışmaları yerinde inceledi - Haberler
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DSİ heyeti Beylikova ziyaretinde çalışmaları yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
DSİ heyeti Beylikova ziyaretinde çalışmaları yerinde inceledi

DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan ve beraberindeki heyet, Beylikova'da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretin ardından ilçedeki çalışmaları yerinde inceledi.

DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan ve beraberindeki heyet, Beylikova'da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretin ardından ilçedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Bölge Müdür Yardımcıları Oğuzhan Karabulut ve Nazim Kahraman'ın da bulunduğu heyet, Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak ve Belediye Başkanı Özkan Alp'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Beylikova Depolama Barajına Porsuk çayından su basılması ve DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen 2. etap (46 kilometrelik) cazibe sulama sisteminin inşaat çalışmaları yerinde incelendi. Beylikova'ya yapılan yatırımlar için hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulunuldu, kazadan beladan korumak için kurban kesilerek dualar edildi. - ESKİŞEHİR

DSİ heyeti Beylikova ziyaretinde çalışmaları yerinde inceledi

DSİ heyeti Beylikova ziyaretinde çalışmaları yerinde inceledi

DSİ heyeti Beylikova ziyaretinde çalışmaları yerinde inceledi

DSİ heyeti Beylikova ziyaretinde çalışmaları yerinde inceledi

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Haber: DSİ heyeti Beylikova ziyaretinde çalışmaları yerinde inceledi - Haberler
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