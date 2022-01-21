DSİ Genel Müdürü Yıldız, Doğankent'te incelemelerde bulundu

DOĞANKENT, GİRESUN (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Doğankent ilçesindeki ıslah çalışmalarını inceledi.

İlçedeki Nazalıdere, Körobuz ve Harşit Çayı ıslah çalışma alanlarında incelemelerde bulunan Yıldız, yetkililerden bilgi aldı.

Yıldız, Doğankent'i sel sularına karşı korumak için bent, ıslah, menfez ve duvar çalışmaları yapıldığını belirtti.

İncelemeleri sırasında Yıldız'a Kaymakam Cafer Ekinci, Belediye Başkanı Rüşan Özden ve diğer ilgililer eşlik etti.