DSİ Genel Müdürü Yıldız, Doğankent'te incelemelerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DSİ Genel Müdürü Yıldız, Doğankent'te incelemelerde bulundu

DSİ Genel Müdürü Yıldız, Doğankent'te incelemelerde bulundu
AA / Seyit Güvendi - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Doğankent ilçesindeki ıslah çalışmalarını inceledi.

DOĞANKENT, GİRESUN (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Doğankent ilçesindeki ıslah çalışmalarını inceledi.

İlçedeki Nazalıdere, Körobuz ve Harşit Çayı ıslah çalışma alanlarında incelemelerde bulunan Yıldız, yetkililerden bilgi aldı.

Yıldız, Doğankent'i sel sularına karşı korumak için bent, ıslah, menfez ve duvar çalışmaları yapıldığını belirtti.

İncelemeleri sırasında Yıldız'a Kaymakam Cafer Ekinci, Belediye Başkanı Rüşan Özden ve diğer ilgililer eşlik etti.

AA / Seyit Güvendi - Son Dakika Haberleri

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Doğankent, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title