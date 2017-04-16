Dropbox Belge Tarama Özelliği Android Cihazlara Geliyor.





Dropbox Belge Tarama Özelliği Android Cihazlarında kullanıma açıldı. Şirketin Paper uygulaması Android cihazlara belge tarama özelliği ile birlikte çevrim dışı mode özelliğini de getiriyor.



Android Dropbox kullanıcıları kardeş iOS kullanıcıları ile artık aynı kabiliyete sahip olacaklar. Belgeleri mobil cihazları üzerinden Dropbox Hesaplarına doğru tarayıp kayıt edebilecekler. Şirketin Paper Uygulaması Hem iOS hemde Android Kullanıcıları için çevrimdışı mod özelliği ile geliyor.



Dropbox'ın belge tarama özelliği kullanıcılar için oldukça faydalı. Bir belgeyi, makbuzu ve bunun gibi şeyleri kayıt etmek için Mobil uygulamanızla Dropbox hesabınız üzerinden fotoğrafını çekmeniz yeterlidir.



Taranan belgeyi kırpabilir veya döndürebilir ve tek bir PDF oluşturmak için birden fazla fotoğrafı kullanabilirsiniz. Dropbox kurumsal müşterilerinden biriyseniz ise herhangi bir anahtar kelime ile arama yapabilirsiniz. Eklenen bu özellik Paper'ı EverNote karşısında rekabet edebilir hale getirme çabası olarak görülebilir.



Paper Uygulamasına Çevrim Dışı Mod, Off-Line Mode Eklendi





Paper güncellemesine eklenen çevrim dışı mod ise son derece kullanışlı. İnternetinizin olmadığı durumlarda bile Dropbox'ta sakladığınız belgeler üzerinde size çalışma imkanı sunuyor. Kesintisiz çalışma sunmak için önemli bir özellik.



Özellik, çevrimdışı olduğunuz sırada herhangi bir Paper dokümanı oluşturmanıza, bunlara erişmenize, bunlara düzenleme yapmanıza ve bunlara yorum vermenize izin verir. Daha sonra ise tekrar bir internet veya cep şebekeniz geldiği durumda tüm bunları bunları otomatik senkronize eder.



Dropbox kurumsal kullanıcıları özellikle yeni güncellemeyi kaçırmasınlar. Oldukça işlerine yarayacak.



Dropbox



http://www.teknotalk.com/dropbox-belge-tarama-ozelligi-android-cihazlara-geliyor-56430/